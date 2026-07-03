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Аналитики отмечают рост популярности сервисов аренды самокатов в Сибири

На первом месте в российском топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Городские сервисы аренды самокатов становятся всё популярнее у сибиряков. Самыми активными пользователями стали жители Кузбасса, Иркутской области и Красноярского края.

При этом молодежь — не основная аудитория кикшеринга, чаще всего электросамокаты арендуют люди среднего возраста, выяснили аналитики «МегаФона» и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей.

На первом месте в российском топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом по доле горожан, пользующихся сервисом, лидером стал Екатеринбург — показатель составил более 68%.

В Сибири наиболее активными пользователями кикшеринга стали жители Кемеровской области — на них приходится ⅕ общего трафика. Второе и третье места заняли Иркутская область и Красноярский край.

По данным Whoosh, на пятый год работы в Красноярске суммарное число пользователей сервиса за все время присутствия превысило 700 тысяч человек. Это означает, что хотя бы одну поездку на самокатах Whoosh совершило более 60% горожан. По итогам первого сезона в краевом центре их количество равнялось 50 тысячам, то есть за 5 лет кикшеринг стал популярнее в 14 раз.

Основная аудитория сервисов проката самокатов в федеральном округе — мужчины, на них приходится 78%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако в обоих группах чаще остальных такой вид транспорта используют люди 35−44 лет — суммарно их доля составляет 40%. Далее идут пользователи 25−34 лет (33%). Доля жителей от 45 до 54 лет составляет 11%. Люди старше 55 лет также пользуются кикшерингом, но их доля лишь 1%.