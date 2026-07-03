Аналитики отмечают рост популярности сервисов аренды самокатов в Сибири

По данным Whoosh, на пятый год работы в Красноярске суммарное число пользователей сервиса за все время присутствия превысило 700 тысяч человек. Это означает, что хотя бы одну поездку на самокатах Whoosh совершило более 60% горожан. По итогам первого сезона в краевом центре их количество равнялось 50 тысячам, то есть за 5 лет кикшеринг стал популярнее в 14 раз.