На заправках Калининградской области полиция будет проводить рейды, чтобы усмирить автохамов

В Озёрске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть автомобилистов решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры: один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных.