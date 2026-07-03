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На заправках Калининградской области полиция будет проводить рейды, чтобы усмирить автохамов

Некоторые водители норовят проскочить без очереди.

Источник: Клопс.ru

У заправок в Калининградской области выборочно будут проводиться рейды полиции. Об этом первый замгубернатора Валерий Шерин рассказал в программе «Дом Советов» в пятницу, 3 июля.

По словам чиновника, власти договорились с правоохранителями о контроле ситуации у АЗС. «Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым, третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты», — сказал Шерин.

Он добавил, что сотрудников полиции не хватит на каждую очередь, но точечные рейды проводить будут.

Калининградцы сообщают «Клопс» о конфликтах у заправок. На АЗС «Лукойл» у «Балтии Молл» водитель «Газели» начал заправлять канистры. Пожилой сотрудник заправки сделал ему замечание, водитель набросился на него, оставив синяки на лице. На место вызвали полицию.

В Озёрске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть автомобилистов решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры: один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных.

В ГАИ сообщали, что вмешиваются, только если колонна машин блокирует движение. Штрафы никому не выписывают.

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