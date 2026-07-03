В Хабаровском крае волонтёры приняли 20 тонн гумпомощи

Груз от компании включает продукты питания: кондитерские изделия, печенье, вафли, витаминизированные желе, чай, батончики и хлебцы. Разгрузка на складе проводилась силами волонтёров, представителей Добро.рф и штаба #МЫВМЕСТЕ; для транспортировки задействовали две грузовые машины. После сортировки помощь направят в зону специальной военной операции, а также передадут семьям военнослужащих и жителям освобождённых территорий.