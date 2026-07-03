Красноярцы будут отмечать День семьи, любви и верности больше недели

В Красноярском крае опубликовали программу мероприятий ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Праздничные события пройдут в Красноярске и территориях региона.
Первые мероприятия состоятся уже 4 июля. В 10:00 на стадионе СФУ «Перья-3» (ул. Борисова, 6и) пройдет спортивный семейный праздник. Гостей ждут народные игры, в том числе «Резиночка», «Чапаев» и «Городки». В 16:00 в Юдинском сквере (ул. Обороны, 21А/1) откроется молодежный семейный фестиваль с интерактивными играми, мастер-классами и тренингами.
7 июля в Красноярске состоится церемония чествования победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В этот же день, а также 8 июля, семейные кинопоказы пройдут в Доме дружбы народов «Родина» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 100в) и в краевом Дворце молодежи (ул. Академика Павлова, 21).
Основные торжества запланированы на 8 июля. В 10:00 в культурно-историческом центре «Успенский» (ул. Лесная, 55а, стр. 3) стартует праздничная программа с концертами творческих династий Красноярского края, выставкой-ярмаркой изделий декоративно-прикладного творчества, семейными мастер-классами и творческой встречей-концертом Сибирского мужского хора.
В 11:30 на пешеходном мосту перед администрацией Красноярска пройдет торжественное шествие молодоженов и семейных пар-юбиляров. Оно завершится поднятием флага Красноярска и концертной программой. В этот же день в мэрии поздравят супругов, проживших в браке более 25 лет.
Также 8 июля праздничные программы и чествование семей пройдут в районах города: в 12:00 — в сквере перед храмом Иоанна Предтечи, в 15:00 — в сквере Энтузиастов, в 18:00 — в сквере Петра и Февронии.
В Национальном центре «Россия» на Енисее (ул. Дубровинского, 1ж) молодоженам вручат памятные адреса президента России и губернатора Красноярского края в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». В МФСК «Сопка» молодожены также получат памятные адреса губернатора Красноярского края и ректора Сибирского федерального университета в рамках акции Министерства образования РФ «Семейный диплом».
Во всех муниципальных округах края 8 июля пройдет акция «Рядом с родными». В программе — онлайн-марафон «Семейная история любви» с публикациями в соцсетях об истории, традициях, ценностях, профессиях и героях семьи на основе интервью, мастер-классы по созданию семейных гербов и записи семейных сказок, а также помощь пожилым семейным парам, ветеранам труда и супругам, прожившим в браке более 50 лет.
Кроме того, в территориях края состоится фестиваль «Родные-любимые» с фотовыставкой «Семейный архив», лекториями, мастер-классами и развлекательными площадками. В 11:40 в Дивногорске для жителей проведут пешеходную прогулку с различными активностями и запуском воздушных змеев (примерная длина маршрута — 5 км. Выезд со станции ж/д Красноярск-пассаж. до ст. Нижняя Мана).
9 июля в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдут лекции о формировании и поддержке здоровья и психологической устойчивости семьи. В 19:00 в Красноярской краевой филармонии (пр. Мира, 2б) состоится концерт Праздничного хора Данилова монастыря (Москва) и мужского хора «Всехсвятский» (Минск) в рамках фестиваля мужских хоров.
В течение первой декады июля в учреждениях образования и культуры Красноярского края будут проходить творческие мастер-классы для детей и взрослых по плетению венков из ромашек, рисованию картин, аквамозаике и шаромоделированию.
Завершится праздничная программа 11 июля. В 15:00 в краевом Дворце молодежи начнется городской семейный фестиваль с территорией семейного досуга и игровыми площадками. В этот же день на острове Отдыха в Шушенском для молодых семей проведут национальный свадебный обряд, приуроченный к международному фестивалю этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».
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