Красноярцы будут отмечать День семьи, любви и верности больше недели

Во всех муниципальных округах края 8 июля пройдет акция «Рядом с родными». В программе — онлайн-марафон «Семейная история любви» с публикациями в соцсетях об истории, традициях, ценностях, профессиях и героях семьи на основе интервью, мастер-классы по созданию семейных гербов и записи семейных сказок, а также помощь пожилым семейным парам, ветеранам труда и супругам, прожившим в браке более 50 лет.