Каждая пятая компания учитывает семейный статус женщин при найме

При этом 9% организаций избегают нанимать женщин с определенным семейным статусом. Год назад таких компаний было 10%, а в 2010 году — 36%. В отношении мужчин такие ограничения встречаются реже: о них сообщили 4% компаний. Самой нежелательной категорией для части работодателей остаются замужние женщины без детей. Такие предубеждения есть у каждой двадцатой компании.