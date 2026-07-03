Каждая пятая компания учитывает семейный статус женщин при найме

В России 19% компаний имеют негласные предпочтения к семейному статусу женщин при найме. В отношении мужчин такие предпочтения есть у 9% работодателей. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
Год назад семейный статус женщин учитывали 16% компаний, мужчин — 11%. Чаще всего работодатели, которые обращают внимание на семейное положение, предпочитают кандидатов в браке и с детьми. В отношении женщин так поступают 8% компаний, в отношении мужчин — 7%. На втором месте кандидаты без семейных обязательств. Таких женщин предпочитают 6% работодателей, мужчин — 2%.
При этом 9% организаций избегают нанимать женщин с определенным семейным статусом. Год назад таких компаний было 10%, а в 2010 году — 36%. В отношении мужчин такие ограничения встречаются реже: о них сообщили 4% компаний. Самой нежелательной категорией для части работодателей остаются замужние женщины без детей. Такие предубеждения есть у каждой двадцатой компании.
Исследователи отмечают, что за 16 лет выросла доля кадровых специалистов, которые заявляют, что семейное положение не влияет на решение о найме.
Опрос проводился с 25 мая по 29 июня 2026 года среди 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов России.