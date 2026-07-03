Пермский производитель графита модернизирует производство

В 2025 году выручка ООО «Силур» составила 2,05 млрд руб., что на 5,3% выше уровня 2024 года (1,94 млрд). Чистая прибыль сократилась на 30,9% — до 171 млн руб. По объему выручки компания занимает первое место в отрасли в Пермском крае и 54-е место по России.