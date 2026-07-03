В Соль-Илецке Оренбургской области благоустроят Привокзальную площадь

Привокзальную площадь и прилегающую к ней территорию благоустроят в Соль-Илецке Оренбургской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Соль-Илецкого муниципального округа.
Специалисты уже выполнили демонтажные работы на объекте, проложили подземный кабель системы уличного освещения, установили бортовые камни. Сейчас они приступили к обустройству основания под тротуарную плитку.
Подчеркивается, что на Привокзальной площади появятся пешеходные зоны, парковки, скамейки, урны и торговый павильон. Также там собираются высадить деревья, кустарники и газоны. Проект благоустройства будет реализован в течение 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.