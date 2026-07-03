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Сирены включили из-за плановой проверки на предприятии Самары 3 июля

Жителей Самары предупредили о плановой проверки системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 3 июля, в 14:00 в Самаре двигателестроительное предприятие включило сирены. Они будут звучать в рамках плановой технической проверки готовности системы оповещения. Об этом сообщили в городской администрации.

«Просим жителей при включении сирен сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — рассказали в пресс-службе.

Во время проверки сирены заработали в зданиях предприятия, которые находятся на улице Сергея Лазо в Красноглинском районе и на Заводском шоссе в Промышленном районе.

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