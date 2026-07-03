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Чемпионат страны по пауэрлифтингу пройдёт в Волгограде

Соревноваться за звание сильнейшего будут представители Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской областей и Ставропольского края.

Около 120 спортсменов из разных регионов страны соберутся в Волгограде для участия в чемпионате России WPC/WPSO по пауэрлифтингу. Соревнования пройдут в субботу, 4 июля на базе 25-й спортшколы «Темп» на улице 40 лет ВЛКСМ, 31б, в Красноармейском районе города.

«Соревноваться за звание сильнейшего будут представители Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской областей и Ставропольского края от 18 лет и старше», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Официальное открытие запланировано на девять утра. Лучших определят в жиме лёжа и стоя, становой тяге, приседании, подъеме на бицепс и других дисциплинах. (12+).

Ранее сообщалось, что сын уроженца Волгограда известного фигуриста Евгения Плющенко поменял спортивное гражданство и будет выступать под флагом Азербайждана.

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