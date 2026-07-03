В Перми завершили монтаж пролетного строения путепровода на шоссе Космонавтов

В рамках этого же этапа строится основной участок улицы Строителей от улицы Малкова до шоссе Космонавтов, включая дорогу под путепроводом и за ним. Здесь уже перенесены инженерные коммуникации, построена новая ливневая канализация, проложена четырехполосная дорога и оборудованы съезды на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, а также к бизнес-центру «Морион». На участке между улицей Малкова и шоссе Космонавтов уже действует временная схема движения по двум полосам.