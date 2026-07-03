Как живет деревня в Челябинской области, где осталось три дома

Ризида Нургалеева стала последним ребенком, родившимся в Малом Кунашаке — в 1989 году. Она росла в одиночестве, сверстников в деревне не было, но именно это, по ее собственному признанию, закалило характер. Когда пришло время идти в первый класс, семья переехала. Сегодня Ризида — старший инспектор ГУФСИН по Челябинской области, и она благодарна детству на природе за целеустремленность и выносливость.