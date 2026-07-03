Как живет деревня в Челябинской области, где осталось три дома

Маленькая точка на карте Челябинской области — деревня Малый Кунашак — сегодня напоминает заповедный островок прошлого. Когда-то здесь кипела жизнь: работал конезавод, затем молочный совхоз, в школе звенели детские голоса, а по улицам ходили люди. Сегодня здесь остались три дома, но те, кто в них живет, не чувствуют себя забытыми или обделенными — они счастливы. В необычной деревне побывали журналисты hornews.com.
Деревня была основана в 1925 году как выселок из села Кунашак. В лучшие времена здесь насчитывалось более полусотни дворов, а население достигало 225 человек. Но совхоз закрыли, люди перебрались в города. Те, кто остался, сделали это осознанно.
Гимадислам Нафигин родился в Малом Кунашаке, но большую часть жизни провел в Челябинске — работал на металлургическом заводе, водил автобусы. Выйдя на пенсию, он не задумываясь вернулся на малую родину.
В деревне интересней жить, весело, потому что птицы поют. Утром встанешь — скворцы, утки, гуси, лебеди, журавли!
Он живет один, но не чувствует одиночества. Дочь и внуки регулярно навещают его, а все свободное время пенсионер посвящает огороду. Картофель, лук, огурцы, помидоры, перец, кукуруза — на его участке растет почти все, и он с гордостью угощает урожаем редких гостей. Пирожки со смородиной собственного приготовления стали визитной карточкой его гостеприимства.
Расима Шакирова — коренная жительница Малого Кунашака. Она родилась здесь в 1939 году и помнит, как в военные годы все жители работали для фронта, сдавая зерно, молоко и яйца. Из 25 мужчин, ушедших на войну, вернулись только шестеро — но даже такие тяжелые воспоминания не омрачают ее любовь к родному дому.
После смерти мужа Расима могла уехать к дочерям в город, но не захотела.
«Мне здесь свободно и хорошо. Воду нужно таскать, дрова носить, печку топить — тяжело, конечно. Но это моя жизнь, я к ней привыкла», — говорит 87‑летняя женщина.
Каждое утро Расима начинает с молитвы, затем — дела по хозяйству. Куры, утки, гуси, огород — у нее не бывает свободной минуты. А летом, когда приезжают дачники, деревня и вовсе оживает: соседи собираются за столом, общаются, вспоминают былое.
Ризида Нургалеева стала последним ребенком, родившимся в Малом Кунашаке — в 1989 году. Она росла в одиночестве, сверстников в деревне не было, но именно это, по ее собственному признанию, закалило характер. Когда пришло время идти в первый класс, семья переехала. Сегодня Ризида — старший инспектор ГУФСИН по Челябинской области, и она благодарна детству на природе за целеустремленность и выносливость.
Администрация округа предлагает жителям Малого Кунашака помощь — соцработников и даже переезд в дом-интернат для престарелых. Однако ни один из трех жителей не рассматривает этот вариант.
На стене в доме Гимадислама висит отрывной календарь, остановившийся на 1 февраля. Но время здесь не остановилось — оно просто течет по-другому. Медленно, спокойно, наполненно. И те, кто выбрал такую жизнь, ни о чем не жалеют.