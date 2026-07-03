Сам себе хозяин. Глава волгоградского ОСФР: особенности самозанятости

— В России без пенсии никто не останется. Другой вопрос, в каком возрасте гражданин её начнёт получать и в каком размере. Как известно, у самозанятых нет обязательных пенсионных взносов. Они платят только налог с того, что реально заработали. А раз взносов нет, то нет и страхового стажа, не копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) и не формируется будущая пенсия. Это, к слову, очень распространённое заблуждение: плачу налоги с зарплаты — обеспечиваю себе пенсию. Пенсия формируется не за счёт налогов, а за счёт страховых взносов. Их перечисляет в Соцфонд работодатель за каждого штатного работника или индивидуальный предприниматель за себя. Поэтому с налогов самозанятого ни один рубль в счёт будущей пенсии не идёт.