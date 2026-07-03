Сам себе хозяин. Глава волгоградского ОСФР: особенности самозанятости

Категория «самозанятые граждане» появилась в России восемь лет назад. Из явных плюсов: статус позволяет работать на себя, подстроить рабочий график под свои нужды, ты сам себе начальник. Из особенностей: статус не предполагает официального трудоустройства, а значит, трудовой стаж не формируется. Пойдёт ли самозанятый на пенсию? Есть ли у него право на детские пособия и больничные? О пенсионном и социальном обеспечении граждан, применяющих специальный режим «Налог на профессиональный доход», vlg.aif.ru рассказал управляющий Отделением СФР по Волгоградской области Владимир Федоров.
Как самозанятые могут обеспечить себе безбедную старость.
— Владимир Александрович, так пойдёт ли самозанятый на пенсию?
— В России без пенсии никто не останется. Другой вопрос, в каком возрасте гражданин её начнёт получать и в каком размере. Как известно, у самозанятых нет обязательных пенсионных взносов. Они платят только налог с того, что реально заработали. А раз взносов нет, то нет и страхового стажа, не копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) и не формируется будущая пенсия. Это, к слову, очень распространённое заблуждение: плачу налоги с зарплаты — обеспечиваю себе пенсию. Пенсия формируется не за счёт налогов, а за счёт страховых взносов. Их перечисляет в Соцфонд работодатель за каждого штатного работника или индивидуальный предприниматель за себя. Поэтому с налогов самозанятого ни один рубль в счёт будущей пенсии не идёт.
— Какие варианты у этой категории работающих волгоградцев обеспечить себе выплаты в старости?
— Вариантов несколько.
Во-первых, можно работать по найму и одновременно быть самозанятым, иметь дополнительный доход. В этом случае при официальном трудоустройстве будет идти трудовой стаж и уплачиваться взносы. Напомню, что в настоящее время для выхода на страховую пенсию необходимо иметь 15 лет стажа и не менее 30 ИПК.
Во-вторых, самозанятый вправе самостоятельно копить себе на будущую пенсию. Для этого надо вступить в добровольные отношения с Социальным фондом (заключить договор) и начать перечислять взносы. Минимальный взнос в 2026 году — 71 525 рублей. Это даст один год страхового стажа и 1,03 ИПК. Будет взнос меньше — стаж и ИПК пересчитают соответственно сумме взноса. Если взнос будет больше, засчитают в любом случае 1 год стажа, но ИПК вырастет.
И третий вариант — это социальная пенсия. Это пенсия в том числе для тех, кто не приобрёл необходимый страховой стаж и ИПК. С 2028 года право на неё получат мужчины с 70 лет, женщины — с 65 (в 2026 году — с 69 и 64 лет соответственно). И ещё приведу цифру для полной картины: с 1 апреля размер социальной пенсии в России составляет 9424 рубля. Но реально гражданин будет получать не меньше регионального прожиточного минимума для пенсионера, в нашей области это сегодня 14 008 рублей.
Как самозанятым оформить больничные листы.
— Самозанятые могут внести страховые взносы за прошлые годы? Скажем, в этом году оплатить 23, 24, 25-й годы…
— Нет, это невозможно. И не только для самозанятых. Уплата добровольных взносов в текущем календарном году за истекшие расчётные периоды законом не предусмотрена.
— Человек, уже получающий пенсию, может стать самозанятым? Противоречий здесь по закону нет?
— Никаких противоречий, самозанятость не лишает права на пенсию. Но важно учесть один момент: если пенсионер со статусом самозанятого начнёт платить добровольные взносы в Соцфонд, чтобы повысить размер пенсии, он автоматически будет считаться работающим, а значит, потеряет право на социальную доплату к пенсии, если он её получает.
— С этого года самозанятые могут принять участие в эксперименте по оплате больничных листов. До этого они были лишены такой возможности.
— Эксперимент по добровольному социальному страхованию плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) стартовал с 2026 года и продлится до конца 2028-го. Проект только набирает обороты: в Волгоградской области к нему на сегодняшний день присоединились свыше 500 человек, сумма перечисленных взносов превысила 700 тыс. рублей.
В чём суть эксперимента? Чтобы получить право на оплату больничных листов, самозанятому нужно вступить в специальную программу и начать перечислять взносы в Соцфонд. Сумма взносов фиксированная — это 1344 или 1920 рублей в месяц. Сколько платить, самозанятый решает сам. Чем выше сумма, тем больше размер выплат при наступлении болезни. В первом случае это максимальные 35 000 рублей в месяц, во втором — 50 000 рублей. Реальный размер пособия по болезни будет зависеть от суммы взносов, продолжительности их внесения (менее/более одного года) и страхового стажа самозанятого.
Как работает программа? Взносы можно вносить одним платежом разово за год или ежемесячно. Через шесть месяцев непрерывной уплаты взносов или после разовой оплаты у самозанятого гражданина возникает право на выплату пособия по временной нетрудоспособности. Согласитесь, такая финансовая защита во время болезни, безусловно, поможет удержаться предпринимателю на плаву и избежать лишнего стресса. При этом в числе страховых случаев, при наступлении которых Соцфонд выплатит пособие, не только болезнь самозанятого гражданина. Это также травмы; уход за больным членом семьи, в том числе за больным ребенком; введение карантина для ребёнка, посещающего детский сад; протезирование по медицинским показаниям в стационаре; санаторно-курортное лечение после выписки из стационара. Весь список страховых случаев, по которым самозанятым будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности, можно посмотреть на сайте СФР.
Какие меры социальной поддержки положены самозанятым.
— Что касается детских пособий, на какие меры поддержки имеют право самозанятые родители?
— Самозанятые не делают обязательных отчислений в Соцфонд на социальное страхование, а, например, пособие по беременности и родам — это страховой случай. Поэтому для получения так называемых «декретных» женщина должна оформить добровольные отношения с Соцфондом и до 31 декабря 2026 года оплатить страховые взносы. Тогда в следующем, 2027 году она будет иметь право на выплату пособия по беременности и родам и пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Далее. Единовременное пособие при рождении ребёнка — данная мера поддержки положена всем семьям независимо от трудоустройства, уровня дохода и количества детей в семье. Размер выплаты с 1 февраля этого года — 28 450 рублей.
Материнский капитал — его получают семьи при рождении первого, второго и последующих детей независимо от того, работают родители официально или нет. В этом году с рождением первенца семья получает сертификат на 728 921 рубль.
Семья, в которой среднедушевой доход не превышает два региональных прожиточных минимума на душу населения, может обратиться за ежемесячной выплатой из маткапитала, пока ребёнку не исполнится 3 года.
Без оформления отношений с Соцфондом самозанятые могут подать заявление на единое пособие, его рассмотрят с учётом требований к минимальному заработку (8 МРОТ, или 216 744 рубля), наличия имущества и в целом нуждаемости семьи.
Если самозанятый родитель ухаживает за ребёнком с инвалидностью и у него не оформлены добровольные отношения с Соцфондом, он может получать пособие по уходу. С 1 февраля 2026 года выплата составляет 11 563 рубля в месяц.
— На новую выплату по линии СФР — семейную — самозанятые могут рассчитывать?
— Ежегодная семейная выплата — это, по сути, возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который волгоградцы платят из заработной платы в размере 13%. Самозанятые платят налог на профессиональный доход (4−6%) и, к сожалению, претендовать на семейную выплату не могут. Опять же в каждой семье своя ситуация: если, например, мама в статусе самозанятой и подать на семейную выплату не может, то работавший в 2025 году по найму папа вполне может претендовать на данную меру поддержки. Даже если родители в разводе, и папа не проживает вместе с детьми. К слову, на сегодняшний день Отделение Социального фонда России по Волгоградской области перечислило семейную выплату более чем 12 тысячам родителей.