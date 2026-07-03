Сто школьников и студентов на десять дней станут студентами в Красноярске

В Красноярске с 1 по 10 июля проходит профильная смена всероссийского проекта «Движения первых» «Университетские смены». Ее участниками стали 100 школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. На десять дней ребята погрузятся в студенческую жизнь Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского и познакомятся с творческими профессиями. Среди участников смены есть пятеро красноярцев: Виктория Ермолина, Виктория Чусова, Кира Шаманина, Елизавета Садовская и Софья Груздева. Программа включает знакомство с направлениями подготовки института, занятия по актерскому мастерству, хореографии и звукорежиссуре, встречи с преподавателями, деятелями культуры и искусства, мастер-классы и творческие лаборатории. Часть смены посвятят проектной деятельности «Движения первых», навыкам оказания первой помощи, патриотическим и просветительским мероприятиям. Участники также посетят филиал Национального центра «Россия» на Енисее, Мемориальный комплекс Виктора Астафьева в Овсянке, экопарк «Гремячая грива» и культурные площадки Красноярска. Добавим, что в это же время 77 победителей конкурса из Красноярского края в течение лета побывают в ведущих университетах страны. Читайте также: Какая молодежь сегодня: мнения студентов из разных стран Красноярский край вошел в тройку лидеров «Студвесны — 2026» «Учиться на врача очень сложно»: студентка из Томска благодаря хобби выступила в Красноярске на «Студвесне».