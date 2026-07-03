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В поселке Сулея Челябинской области обновят кинодосуговый центр «Чайка»

Завершить работы планируют к сентябрю.

Кинодосуговый центр «Чайка» обновят в поселке Сулея в Челябинской области. Работы проводят по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Саткинского муниципального округа.

В учреждении уже полностью заменили входные и внутренние двери. Также в здании привели в порядок кровлю и установили акустический потолок. Сейчас в зрительном зале мастера выполняют внутреннюю отделку стен и пола. Полностью завершить работы намерены к сентябрю. Подчеркивается, что в дальнейшем в центре планируют провести косметический ремонт фойе и приобрести для сцены светодиодный экран.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.