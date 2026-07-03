В поселке Сулея Челябинской области обновят кинодосуговый центр «Чайка»

В учреждении уже полностью заменили входные и внутренние двери. Также в здании привели в порядок кровлю и установили акустический потолок. Сейчас в зрительном зале мастера выполняют внутреннюю отделку стен и пола. Полностью завершить работы намерены к сентябрю. Подчеркивается, что в дальнейшем в центре планируют провести косметический ремонт фойе и приобрести для сцены светодиодный экран.