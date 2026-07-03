Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Празднование Дня города Омска в 2026 году растянется на неделю

Раскрыта программа мероприятий ко Дню города Омска.

Источник: РИА "Новости"

0+

В пятницу, 3 июля 2026 года, на уровне городской администрации обнародован документ, приоткрывающий завесу тайны празднования Дня города, которое фактически пройдет в первые выходные августа. В частности, опубликован перечень из 26 городских праздничных мероприятий, как локальных, так и общегородских.

В числе традиционных массовых мероприятий, например, 74-я выставка «Флора 2026». Датой открытия указано 31 июля 2026 года, то есть фактически в канун праздничных выходных, как и годом ранее, мероприятие продлится до 4 августа. Время работы — с 8:00 до 22:00. Локация охватит территорию Выставочного и Воскресенского скверов, а также улицу Спартаковскую и прилегающее пространство. Концепция и масштаб на момент публикации не известны.

Стоит отметить, что первые празднества запланированы уже на 17—18 июля 2026 года. Дебют представляет собой окружное мероприятие под названием «Куйбышевский: вчера, сегодня, завтра», запланированное с 17:00 до 19:00 на бульваре Мартынова. Первая праздничная программа к 310-летию Омска в парке Советский также должна пройти заблаговременно — 24 июля, после чего в период с 28 по 30 июля пройдет серия локальных концертных программ в окружных скверах.

Непосредственно на 1 августа 2026 года запланировано порядка 16 мероприятий. В их числе уже анонсированный 37-й Сибирский международный марафон, а также ярмарка народных промыслов и ремесел «Омск — город Мастеров» в сквере им. Дзержинского (с 12:00 до 19:00), несколько фестивальных площадок, объединенных «лейтмотивом» «Одна на всех культурная столица», XXI Фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири» в парке Победы (с 12:00 до 18:00). Основная праздничная программа с выступлением омских артистов и отечественной звезды запланирована на Соборной площади с 18:00 до 22:00.