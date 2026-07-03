Празднование Дня города Омска в 2026 году растянется на неделю

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В пятницу, 3 июля 2026 года, на уровне городской администрации обнародован документ, приоткрывающий завесу тайны празднования Дня города, которое фактически пройдет в первые выходные августа. В частности, опубликован перечень из 26 городских праздничных мероприятий, как локальных, так и общегородских.
В числе традиционных массовых мероприятий, например, 74-я выставка «Флора 2026». Датой открытия указано 31 июля 2026 года, то есть фактически в канун праздничных выходных, как и годом ранее, мероприятие продлится до 4 августа. Время работы — с 8:00 до 22:00. Локация охватит территорию Выставочного и Воскресенского скверов, а также улицу Спартаковскую и прилегающее пространство. Концепция и масштаб на момент публикации не известны.
Стоит отметить, что первые празднества запланированы уже на
Непосредственно на 1 августа 2026 года запланировано порядка 16 мероприятий. В их числе уже анонсированный 37-й Сибирский международный марафон, а также ярмарка народных промыслов и ремесел «Омск — город Мастеров» в сквере им. Дзержинского (с 12:00 до 19:00), несколько фестивальных площадок, объединенных «лейтмотивом» «Одна на всех культурная столица», XXI Фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири» в парке Победы (с 12:00 до 18:00). Основная праздничная программа с выступлением омских артистов и отечественной звезды запланирована на Соборной площади с 18:00 до 22:00.