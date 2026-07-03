Празднование Дня города Омска в 2026 году растянется на неделю

Непосредственно на 1 августа 2026 года запланировано порядка 16 мероприятий. В их числе уже анонсированный 37-й Сибирский международный марафон, а также ярмарка народных промыслов и ремесел «Омск — город Мастеров» в сквере им. Дзержинского (с 12:00 до 19:00), несколько фестивальных площадок, объединенных «лейтмотивом» «Одна на всех культурная столица», XXI Фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири» в парке Победы (с 12:00 до 18:00). Основная праздничная программа с выступлением омских артистов и отечественной звезды запланирована на Соборной площади с 18:00 до 22:00.