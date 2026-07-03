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Парк «Швейцария» изучает возможность внедрения роботов-помощников

Их эксплуатация должна быть безопасной.

Источник: Время

Парк «Швейцария» активно изучает опыт других парков в различных городах России по вопросам внедрения роботов-помощников. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе общественного пространства.

По словам представителей парка, внедрение роботизированных агрегатов возможно только после проведения тестов непосредственно на месте.

«Это позволит сделать опытную эксплуатацию не только продуктивной, но и полностью безопасной как для посетителей парка, так и для его обитателей», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся Центр развития промышленной робототехники.