Парк «Швейцария» изучает возможность внедрения роботов-помощников

Парк «Швейцария» активно изучает опыт других парков в различных городах России по вопросам внедрения роботов-помощников. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе общественного пространства.
По словам представителей парка, внедрение роботизированных агрегатов возможно только после проведения тестов непосредственно на месте.
«Это позволит сделать опытную эксплуатацию не только продуктивной, но и полностью безопасной как для посетителей парка, так и для его обитателей», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся Центр развития промышленной робототехники.