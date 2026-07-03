Около 40 остановочных павильонов установят в Нижнем Новгороде в этом году

В этом году на территории Нижнего Новгорода планируется установить порядка 40 новых остановочных павильонов стандартного типа. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты подчеркнули, что установка новых павильонов взамен демонтированных предусмотрена, в первую очередь, на остановках общественного транспорта с высоким пассажиропотоком. В настоящее время формируется список конкретных мест установки.
«В 2024 году были обновлены 32 остановочных павильона стандартного типа, в 2025 году установлено 40 остановочных павильонов стандартного типа. Также в рамках содержания ведется работа по ремонту существующих остановочных павильонов», — говорится в сообщении.
Напомним, что семь остановочных площадок в Кстовском районе реконструированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».