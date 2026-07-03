Нижегородский Минлесхоз внедрил нейросети для защиты лесов региона

Искусственный интеллект стал ключевым инструментом в мониторинге лесного фонда Нижегородской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В рамках региональной системы «Цифровой лес» нейросети проанализировали спутниковые снимки и выявили 156 подтвержденных случаев изменений на лесных территориях.
По данным регионального Минлесхоза, внедрение цифровых технологий позволило автоматизировать рутинные процессы, что значительно сократило время реакции специалистов. Теперь данные о состоянии леса поступают непрерывно, позволяя оперативно проводить лесопатологические обследования и без промедления назначать санитарно-оздоровительные мероприятия.
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев отметил высокую эффективность алгоритмов компьютерного зрения. За год система просканировала почти 4 миллиона гектаров территории по снимкам из космоса. Благодаря этому удалось с высокой точностью обнаружить 151 участок, пострадавший от шквалистых ветров, а также пять зон со старыми сухостойными насаждениями. Кроме того, ИИ взял под контроль легальность лесозаготовок: инспекторы проверили около 3 тысяч участков, где велись работы, и не зафиксировали нарушений законодательства.
Технологическая база проекта впечатляет: обучение нейросети проводилось на массиве из 7 600 эталонных снимков, что обеспечивает максимальную точность при анализе актуальных данных высокого разрешения. Проект реализуется в русле федерального направления «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», которое входит в новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Напомним, эта инициатива стартовала в России в 2025 году по поручению президента Владимира Путина для внедрения отечественных ИТ-решений во все ключевые сектора экономики.
Ранее Минлесхоз сообщил, что второе возгорание ликвидировано в лесах Нижегородской области.