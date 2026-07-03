Нижегородский Минлесхоз внедрил нейросети для защиты лесов региона

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев отметил высокую эффективность алгоритмов компьютерного зрения. За год система просканировала почти 4 миллиона гектаров территории по снимкам из космоса. Благодаря этому удалось с высокой точностью обнаружить 151 участок, пострадавший от шквалистых ветров, а также пять зон со старыми сухостойными насаждениями. Кроме того, ИИ взял под контроль легальность лесозаготовок: инспекторы проверили около 3 тысяч участков, где велись работы, и не зафиксировали нарушений законодательства.