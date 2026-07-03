Калининградский политолог Евсюткин оценил встречу Беспрозванных с Путиным как «аппаратную победу» губернатора

Алексей Беспрозванных рассказал Владимиру Путину о ситуации в Калининградской области. Говорили как об общих для таких встреч вещах, так и о насущном — энергетике, авиабилетах и паромах. По мнению политолога Дмитрия Евсюткина, разговор президента с главой самого западного региона России положительно скажется не только на калининградцах, но и повысит аппаратный вес самого губернатора. Ему удалось заручиться поддержкой главы государства по всем чувствительным вопросам.
«В ситуации, когда Калининградская область входит в предвыборную кампанию на фоне внешней напряжённости, логистических рисков и раздражения населения из-за дефицита бензина, губернатору нужно было показать, что он не заметает проблемы под ковёр, а решает их», — считает Евсюткин.
Беспрозванных в очередной раз показал, что полуэсклав не может жить по общим правилам. Регион окружён недружественными странами, и почти всё, что касается его жизнеобеспечения, теперь ложится значительным образом на авиатранспорт и паромное сообщение. Губернатор предложил президенту продлить государственную программу социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года. Путин согласился.
«Таким образом Москва признаёт необходимость отдельного режима поддержки как постоянного условия для нормальной жизни», — отмечает политолог.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин однозначно поддержал предложение Беспрозванных о приоритетных поставках топлива в регион. «Это стало добрым знаком. Центр не стал напускать туман дежурными фразами — “ситуация под контролем”, “поставки идут” — а прямо признал наличие проблемы. Причём признал, что проблема не в нервозности населения в очередях на заправку, а в уязвимости полуэсклава», — уверен Евсюткин.
Федеральный центр хорошо понимает, что транспортная доступность Калининградской области — жизненно важное направление. Это касается и возможности калининградцев летать в Москву и Петербург, но главное — пополнения парка паромов, чтобы сохранять физическую связь региона с остальной страной. Эти направления обходятся бюджету в немалые суммы, но правительство готово их тратить, опираясь на поддержку и решения региональных властей, отмечает политолог.
Тема Калининградской области занимает достаточно важное место в федеральной повестке. 1 июля регион обсуждали на совещании Совбеза РФ, а 2 июля Путин уже принимал губернатора. Очевидно, это лишь видимая часть работы.
По мнению Евсюткина, эта встреча резко увеличивает аппаратный вес Беспрозванных: «До вчерашнего дня его положение выглядело сложнее. Дефицит топлива бил по губернатору напрямую: любая очередь на заправке в Калининграде быстро становится политическим вопросом. А поскольку такой дефицит имеет мультипликативный эффект, совсем нетрудно предположить, что население быстро назначит губернатора виноватым во всех грехах».
Важно и то, что Беспрозванных удалось обратить точки уязвимости в конкретные федеральные поручения. «Это демонстрирует, что на фоне внешней напряжённости, логистических рисков и раздражения населения из-за дефицита бензина губернатор не заметает проблемы под ковёр, а решает их», — подчёркивает Евсюткин.
Правда, это пока более информационный успех. Новые паромы откуда-то нужно взять или построить, а топливо — доставить и распределить. Всё это требует времени. Как и наполнение госпрограммы социально-экономического развития до 2036 года.
«Главный вывод простой. Путин решил поддержать именно Калининградскую область, хотя в России множество регионов, где ситуация кратно хуже, чем у нас. Для Калининграда это хорошая новость. Для Беспрозванных — аппаратная победа. Для калининградцев — лишний повод посмотреть на исполнение. Теперь вопрос в том, кто и как быстро превратит эту поддержку в топливо, авиабилеты и паромы», — заключил Дмитрий Евсюткин.