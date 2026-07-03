Калининградский политолог Евсюткин оценил встречу Беспрозванных с Путиным как «аппаратную победу» губернатора

Алексей Беспрозванных рассказал Владимиру Путину о ситуации в Калининградской области. Говорили как об общих для таких встреч вещах, так и о насущном — энергетике, авиабилетах и паромах. По мнению политолога Дмитрия Евсюткина, разговор президента с главой самого западного региона России положительно скажется не только на калининградцах, но и повысит аппаратный вес самого губернатора. Ему удалось заручиться поддержкой главы государства по всем чувствительным вопросам.