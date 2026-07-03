В Новокузнецке мужчина «пометил» машину бывшей подруги

В Новокузнецке полицейские нашли мужчину, который справил нужду на капот автомобиля бывшей подруги. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на МВД по Кузбассу, теперь 39-летний горожанин должен заплатить штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство.
Все произошло в Новоильинском районе. Видео, как прохожий «пометил» Hyundai Getz, попало в социальные сети. Полицейские заметили ролик и установили личность нарушителя.
Сам мужчина же признался сотрудникам, что не смог спокойно пережить расставание. Поэтому решил отомстить бывшей подруге таким способом.