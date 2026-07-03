В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность табачного ОПС на 562 млн рублей

Кроме этого, из производственных помещениях изъяты четыре линии полного цикла для производства и упаковки табачных изделий стоимостью 250 млн. руб., 48 т табака на 20 млн руб., компоненты для производства сигарет на 90 млн. руб., а также более 100 тыс. шт. поддельных средств идентификации и компьютерное оборудование для их печати.