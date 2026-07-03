Шерин ответил на слухи об ухудшении качества бензина в Калининградской области

«Я в каждую бочку с пробиркой не залазил. За качество топлива однозначно ответить не могу. Я основываюсь на тех данных входящего контроля, которые обеспечивают поставщики нефтепродуктов. Опираясь на эти данные, у нас качество топлива не ухудшилось», — сказал Шерин.