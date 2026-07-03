На Дону прошел Российский антитромботический форум

В мероприятии приняли участие ведущие кардиологи, неврологи, терапевты и сердечно-сосудистые хирурги из федеральных и региональных медицинских центров. Они обсудили ряд вопросов. Один из них связан с организацией помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в Южном федеральном округе. Также среди тем, вынесенных на обсуждение, была тактика лечения ишемического инсульта и тромбозов у людей с онкозаболеваниями.