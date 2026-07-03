На Дону прошел Российский антитромботический форум

Российский антитромботический форум состоялся в Ростове-на-Дону, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Программа форума охватывает спектр проблем от сложных случаев в стационаре до ведения пациентов в амбулаторном звене. Мы должны быть на шаг впереди, чтобы снижать смертность и повышать качество жизни наших земляков», — подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.
В мероприятии приняли участие ведущие кардиологи, неврологи, терапевты и сердечно-сосудистые хирурги из федеральных и региональных медицинских центров. Они обсудили ряд вопросов. Один из них связан с организацией помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в Южном федеральном округе. Также среди тем, вынесенных на обсуждение, была тактика лечения ишемического инсульта и тромбозов у людей с онкозаболеваниями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.