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Проезд в центре Нижнего Новгорода временно ограничили

Ограничения из-за массового мероприятия будут действовать 3 и 9 июля. Оставленные в зоне запрета машины эвакуируют.

В Нижнем Новгороде временно приостановили движение транспорта по площади Театральной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения введены на участке от дома № 4 по площади Театральной до дома № 11 по улице Большой Покровской в связи с проведением мероприятия. Проезд для автомобилистов будет закрыт 3 июля до 23:59, а также 9 июля с 00:01 до 23:59. В мэрии водителей просят заранее переставить свои автомобили за пределы ограничительных зон. Транспортные средства, оставленные на перекрытом участке, будут принудительно эвакуированы.

Ранее сообщалось, что улицу рядом с проспектом Гагарина перекроют на полтора месяца в Нижнем.

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