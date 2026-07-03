Проезд в центре Нижнего Новгорода временно ограничили

Ограничения введены на участке от дома № 4 по площади Театральной до дома № 11 по улице Большой Покровской в связи с проведением мероприятия. Проезд для автомобилистов будет закрыт 3 июля до 23:59, а также 9 июля с 00:01 до 23:59. В мэрии водителей просят заранее переставить свои автомобили за пределы ограничительных зон. Транспортные средства, оставленные на перекрытом участке, будут принудительно эвакуированы.