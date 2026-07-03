В Красноярске на мосту «777» временно изменят схему движения

«Специалисты на швах зальют бетон и это время необходимо, чтобы он набрал прочность. Движение будет осуществляться в реверсивном формате. Как только бетон наберет необходимую прочность, рабочие вернутся к схеме ночных ремонтов. По прогнозу погодных условий, предположительно, это произойдет во вторник утром», — пояснили дорожники.