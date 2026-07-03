В Красноярске на мосту «777» временно изменят схему движения

Реверсивное движение на ремонтируемом Коркинском мосту («777») сохранят на сутки с вечера воскресенья, 5 июля, сообщили в УДИБ.
Напомним, что по поручению мэра Сергея Верещагина работы на переправе ведутся по ночам. Замену деформационных швов проводят с 21 до 6 часов по полосам, оставляя реверсивный проезд. Днем движение открывают по всей ширине проезжей части.
В это воскресенье вечером, как планировали и предупреждали ранее, рабочие перекроют одну полосу и оставят ее закрытой, предположительно, до утра вторника.
«Специалисты на швах зальют бетон и это время необходимо, чтобы он набрал прочность. Движение будет осуществляться в реверсивном формате. Как только бетон наберет необходимую прочность, рабочие вернутся к схеме ночных ремонтов. По прогнозу погодных условий, предположительно, это произойдет во вторник утром», — пояснили дорожники.
Водителей просят учитывать эту информацию и выбирать удобные схемы объезда.