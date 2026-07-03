В Подмосковье памятнику Невскому подготовили бронзовый щит

— Тогда, двадцать лет назад, мне удалось реализовать не все идеи, так как многое упиралось в финансы, — рассказывает Сергей Щербаков. — Ради экономии над памятником я работал не на комбинате, как это делается обычно в случае со скульптурами такого масштаба, а в мастерской. Но вот сейчас появилась такая замечательная возможность внести небольшие коррективы.