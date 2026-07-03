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СКР возбудил дело по факту подрыва автомобиля с курскими чиновниками

Главное управление СКР России возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту подрыва автомобиля с чиновниками из Рыльского района Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Главное управление СКР России возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту подрыва автомобиля с чиновниками из Рыльского района Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, сегодня утром автомобиль, в котором находился глава района Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве ВСУ. Последние активировали его дистанционно с помощью беспилотника. В результате ранения получили глава района, сидевший за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, а также начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС местной администрации, стоявшие на крыльце близлежащего здания.

На месте атаки работают оперативные службы. Следователи планируют в ближайшее время назначить ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

Ранее губернатор Александр Хинштейн уточнял, что всех раненых доставили в Рыльскую центральную райбольницу. Господину Беседину потребовалась операция. При необходимости всех пациентов переведут в Курск.

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