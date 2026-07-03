СКР возбудил дело по факту подрыва автомобиля с курскими чиновниками

По версии следствия, сегодня утром автомобиль, в котором находился глава района Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве ВСУ. Последние активировали его дистанционно с помощью беспилотника. В результате ранения получили глава района, сидевший за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, а также начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС местной администрации, стоявшие на крыльце близлежащего здания.