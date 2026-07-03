Воронежское КБХА попросило отсрочить взыскание 136 млн рублей в пользу поставщика из Подмосковья

Согласно материалам дела, КБХА 19 мая обратилось в АС ВО с ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения решения от 24 февраля 2026 года. Этим решением иск «Королевского металлоцентра» был удовлетворен в полном объеме. АС ВО взыскал с КБХА 136,1 млн руб., в том числе 110 млн руб. основного долга, 25,8 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 346,1 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.