Воронежское КБХА попросило отсрочить взыскание 136 млн рублей в пользу поставщика из Подмосковья

Арбитражный суд Воронежской области (АС ВО) назначил на 16 июля рассмотрение заявления АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО “Энергомаш”» госкорпорации «Роскосмос») об отсрочке исполнения решения проигранного в феврале предприятием суда по спору с ООО «Королевский металлоцентр». Общая сумма взыскания по договорам поставки составляет 136,1 млн руб., говорится в определении арбитража. Другие обстоятельства, которыми предприятие обосновывает свою просьбу, в опубликованном определении не раскрываются.
Согласно материалам дела, КБХА 19 мая обратилось в АС ВО с ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения решения от 24 февраля 2026 года. Этим решением иск «Королевского металлоцентра» был удовлетворен в полном объеме. АС ВО взыскал с КБХА 136,1 млн руб., в том числе 110 млн руб. основного долга, 25,8 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 346,1 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.
Изначально «Королевский металлоцентр» требовал 152,8 млн руб., однако в ходе разбирательства истец дважды уточнял требования, в итоге — они сократились. Стоит отметить, что в заседании 24 февраля представитель КБХА признал иск в полном объеме.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время КБХА выступает ответчиком в 94 арбитражных делах с общей суммой требований 1,56 млрд руб. Еще десять судебных актов по спорам на 334,6 млн руб. обжалуются.
АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО КБХА зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство реактивных двигателей и их частей. Уставный капитал — 23,15 млрд руб. Сведения об акционерах не раскрываются, последние данные относятся к 2016 году. Директор — Александр Печагин. Предприятие включено в перечень стратегических организаций и системообразующих предприятий РФ. Финпоказатели не раскрываются, последние — также относятся к 2016 году.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», накануне АС ВО удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к КБХА и взыскал с общества 58,6 млн руб.