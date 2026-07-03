Нижегородцы могут подать заявку на премию ветеранов СВО «Возвращение»

В День ветеранов боевых действий, 1 июля, стартовала заявочная кампания Всероссийской премии «Возвращение», учреждённой Государственным фондом «Защитники Отечества», сообщили в Государственном фонде «Защитники Отечества». Премия призвана отметить достижения ветеранов специальной военной операции в мирной жизни; нижегородские организации могут подавать кандидатов на соискание награды.
Статс‑секретарь — заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что премия создана для публичного признания трудовых, общественных и творческих успехов ветеранов, их вклада в развитие общества и поддержки товарищей и семей погибших. Награда должна показать примеры успешной адаптации и вдохновить как вернувшихся с операции, так и широкую общественность.
Премия присуждается в десяти номинациях, охватывающих ключевые направления социальной реабилитации и общественной активности ветеранов. Номинации включают «Шаг в будущее» (практики профессиональной адаптации и трудоустройства), «Голос силы» (культура и творчество), «Живой пример» (воспитание молодёжи и наставничество), «Разрушая барьеры» (спорт и преодоление ограничений), «Дело чести» (предпринимательские инициативы), «Тепло сердец» (помощь семьям погибших), «По зову сердца» (волонтёрство), «Связующая нить» (поддержка нового поколения защитников), «Равный — равному» (моральная поддержка и восстановление) и специальная номинация «Личный пример» (выдающиеся индивидуальные достижения и формирование положительного образа ветерана в обществе).
К кандидатам допускаются участники СВО, добившиеся заметных результатов в рамках указанных номинаций. Заявку подаёт организация‑заявитель — органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные учреждения, работодатели и другие юридические лица. Регистрация проводится в электронном виде через раздел «Конкурсы» Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Заявочная кампания продлится до 31 июля. После приёма заявок пройдёт техническая экспертиза и оценка экспертным советом и почётным жюри, в состав которых войдут Герои России, участники программы «Время героев», ветераны боевых действий, представители фонда «Защитники Отечества», Минобороны и партнёрских организаций. Торжественное награждение лауреатов запланировано на конец августа в Москве в рамках Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим!».
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан указом президента и оказывает всестороннюю поддержку ветеранам СВО и семьям погибших: медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение и трудоустройство, юридическую помощь, адаптацию жилья и долговременный надомный уход; филиалы фонда работают во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что заработал медико-психологический чат поддержки семей участников СВО.
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