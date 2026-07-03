Нижегородцы могут подать заявку на премию ветеранов СВО «Возвращение»

Статс‑секретарь — заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что премия создана для публичного признания трудовых, общественных и творческих успехов ветеранов, их вклада в развитие общества и поддержки товарищей и семей погибших. Награда должна показать примеры успешной адаптации и вдохновить как вернувшихся с операции, так и широкую общественность.