Более 33 тысяч калининградцев стали участниками программы помощи людям «Другое дело»

К проекту «Другое Дело», который отмечает 5-летие, присоединились более 7,8 млн человек из всех регионов России, в их числе — жители Калининградской области. В регионе участниками сервиса стали 33,7 тыс. человек: выполнили 89 тыс. полезных заданий и накопили за это 29 млн баллов. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.