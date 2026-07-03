На сельхозугодьях в Ростовской области обнаружили свалку на 8,5 тысячи «квадратах»

В отношении владельца участка составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель). Кроме того, юрлицу выдали предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства и приведении участка в состояние, пригодное для использования по назначению. В пресс-службе Россельхознадзора «Ъ-Ростов» сообщили, что штраф юрлицу выписан не был.