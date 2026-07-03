Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В татарстанском селе Люга отремонтируют клуб

Строительная готовность объекта уже превышает 60%

Местный клуб в селе Люга Республики Татарстан отремонтируют при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

На объекте уже завершены демонтажные работы, стяжка пола, обустройство кровли, установка радиаторов, разводка сетей отопления и водоснабжения. Сейчас специалисты занимаются утеплением чердачного перекрытия, отделкой теплового пункта, электромонтажными работами. После этого они приступят к замене окон. Подчеркивается, что готовность объекта уже превысила 60%.

В общей сложности в республике намерены отремонтировать шесть сельских клубов. Они находятся в Мамадышском, Кукморском, Балтасинском и Арском районах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.