В татарстанском селе Люга отремонтируют клуб

Местный клуб в селе Люга Республики Татарстан отремонтируют при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.
На объекте уже завершены демонтажные работы, стяжка пола, обустройство кровли, установка радиаторов, разводка сетей отопления и водоснабжения. Сейчас специалисты занимаются утеплением чердачного перекрытия, отделкой теплового пункта, электромонтажными работами. После этого они приступят к замене окон. Подчеркивается, что готовность объекта уже превысила 60%.
В общей сложности в республике намерены отремонтировать шесть сельских клубов. Они находятся в Мамадышском, Кукморском, Балтасинском и Арском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.