Новый сезон работы энергоотряда стартовал в Красноярском крае

Новый сезон работы энергоотряда «Россети Сибирь» стартовал. В филиал «Красноярскэнерго» зачислены 93 студента профильных учебных заведений региона.
В течение месяца они будут работать в производственных службах и районах электрических сетей под руководством опытных наставников. Им предстоит работа в выездных бригадах, проверка приборов учёта, а также изучение документооборота и соревнования в творческом конкурсе.
На открытии директор филиала Антон Лукин поделился личным опытом: он начинал карьеру электромонтёром и призвал студентов не бояться стартовать с основ. По его словам, именно эти знания помогают понять всю специфику работы. Надёжное электроснабжение края — ответственность, от которой зависит комфорт жителей.
С каждым студентом заключён трудовой договор. Для многих это первая запись в трудовой книжке и первая официальная зарплата. Начальник управления персоналом Юлия Кузнецова отметила, что компания готова обучать новичков с нуля. Многие участники прошлых сезонов возвращаются вновь — как командир энергоотряда Сергей Тычина.
Помимо работы, студентов ждут летние уроки электробезопасности, спортивные и культурные мероприятия. Лучшая команда представит «Россети Сибирь» на всероссийском слёте энергоотрядов.