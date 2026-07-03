Ливни ожидаются в Нижегородской области 3 июля

Сильные дожди и ливни накроют Нижний Новгород и область 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сильный дождь и ливень ожидаются в регионе в ближайшие 1−3 часа. Сохранится непогода до конца дня.
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением домов, затоплением дорог, низководных мостов и опор ЛЭП, а также увеличением числа ДТП, нарушением в системе ЖКХ, возникновением оползней.
Автомобилистам рекомендуется снизить скорость на дорогах, так как в непогоду ухудшается видимость, а скользкость на трассе может привести к заносу.
Напомним, в выходные синоптики обещают длительные дожди, которые продолжатся и на следующей неделе.