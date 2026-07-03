КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 94-й театральный сезон Донецкого государственного академического театра оперы и балета завершается полной веселья премьерой оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 94-й театральный сезон Донецкого государственного академического театра оперы и балета завершается полной веселья премьерой оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 94-й театральный сезон Донецкого государственного академического театра оперы и балета завершается полной веселья премьерой оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.
16+