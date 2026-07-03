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Шикарная оперетта «Королева чардаша» вновь на главной сцене Донбасс Оперы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 94-й театральный сезон Донецкого государственного академического театра оперы и балета завершается полной веселья премьерой оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 94-й театральный сезон Донецкого государственного академического театра оперы и балета завершается полной веселья премьерой оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана.

Об этом сообщил ТГ-канал Минкультуры ДНР.

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