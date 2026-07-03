Жителям левого берега Воронежа раньше обещанного отключили воду

Утром 3 июля проживающие на левом берегу Воронежа горожане попытались запастись водой перед предстоящим суточным отключением, но не смогли этого сделать. Воды в кранах не оказалось.
В РВК-Воронеж, однако, сообщили, что сроки отключения ресурса не меняли.
— Снижение напора воды в системе может быть связано с повышенным водоразбором, — пояснили в водоканале. Ожидая отключения, жители активно запасаются водой, а в жаркую погоду ее расход традиционно растет.
Также в компании высказали предположение, что УК может проводить работы на внутридомовых сетях или же на водопроводе возникла авария.
Напомним, воду в двух районах Воронежа отключат на сутки сегодня вечером.
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