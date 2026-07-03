Завершены разбирательства на 325 млн между воронежским «Созвездием» и Минобороны

Суд поставил точки в трех разбирательствах между воронежским АО «Концерн “Созвездие”» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») и Министерством обороны РФ в рамках дел о взыскании неустойки по контрактам, связанным с исполнением гособоронзаказа. Общая сумма требований оборонного ведомства по ним составляла около 324,7 млн руб. Концерн, в частности, смог в апелляции отменить взыскание по иску на 150,9 млн руб. Информация об этом появилась в арбитражной картотеке.
«Ъ-Черноземье» рассказывал, что Минобороны обратилось с иском к предприятию, потребовав взыскать штрафные санкции за нарушение условий контракта на поставку, сборку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию комплексной аппаратной связи для нужд ведомства. Как установил суд первой инстанции, контракт предусматривал выполнение обязательств до 10 ноября 2023 года. Датой исполнения обязательств считалось подписание акта ввода оборудования в эксплуатацию и проведение инструктажа специалистов. Однако по состоянию на начало февраля 2025 года поставка так и не была завершена. Просрочка составила 453 дня.
Ответчик ходатайствовал о снижении размера неустойки на основании «несоразмерности последствиям нарушения обязательств». Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Минобороны, однако весной этого года концерн подал на решение апелляционную жалобу. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение и направил дело в суд первой инстанции. Более подробная информация в картотеке отсутствует.
Кроме того, в кассации были вынесены решения по искам Минобороны на 117,3 и 56,4 млн руб. Данные об этом появились 2 июля. Дела рассматривались в закрытом режиме.
По иску на 117,3 млн руб. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения. Первая инстанция (АС города Москвы) в декабре прошлого года постановила удовлетворить иск Минобороны частично.
По иску на 56,4 млн руб. кассация поддержала «Созвездие» и подтвердила решение АС города Москвы о полном отказе по заявлению Минобороны.
В начале июня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Арбитражный суд Орловской области местное ООО «Орметиз» подало иск о взыскании задолженности и неустойки к Федеральному государственному автономному учреждению «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ. Сумма требований составила 583,8 млн руб. Истец ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме. Исковое заявление было возвращено фирме в связи с неуплатой госпошлины в размере 3,4 млн руб. По ходатайству об отсрочке уплаты было отказано.