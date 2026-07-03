Ливни с грозами и ветер до 25 м/с ожидаются в Ростовской области 4 и 5 июля

В Ростовской области до конца суток 4 июля, а также 5 июля местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в управлении МЧС.
Напомним, в непогоду следует оставаться в помещениях. На улицах во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».
Напомним, также в трех районах Дона 3 и 4 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
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