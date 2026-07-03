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Во Всеволожском районе Ленобласти начнут работу 3 новых мусоровоза

Техника отличается высокой производительностью, что позволяет обслуживать большее число контейнерных площадок.

Три новых мусоровоза пополнили автопарк регионального оператора Ленинградской области для работы во Всеволожском районе, сообщили в областном комитете по обращению с отходами. Это способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие».

Подчеркивается, что закупка техники направлена на повышение надежности и оперативности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), а также укрепление материально-технической базы региональной системы обращения с ТКО. Новые мусоровозы отличаются высокой производительностью и современным оборудованием, что позволяет обслуживать большее количество контейнерных площадок за смену и обеспечивать стабильный вывоз мусора даже в периоды повышенной нагрузки.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.