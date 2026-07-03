Нижегородцам начали возвращать по 10 копеек, списанных случайно при пересадке

Жителям Нижнего Новгорода начали возвращатьденьги, ошибочно списанные при бесплатной пересадке. Об этом сообщает «Ситикард».
Ранее в Нижнем Новгороде после обновления терминалов в общественном транспорте произошел технический сбой 1 и 2 июля. Из-за этого при бесплатной пересадке по тарифу «Электронный кошелек» с транспортных карт пассажиров ошибочно списывалось по 10 копеек.
Технический сбой устранили, и с 3 июля списанные деньги начали дистанционно возвращать на карты пассажиров.
«Возврат происходит поэтапно: списания, произошедшие 1 июля, компенсируются с 2 июля, за 2 июля — с 3 июля», — пояснили в компании.
Средства будут зачислены на транспортные карты в виде отложенного пополнения. Оно автоматически активируется при следующей поездке через терминалы общественного транспорта. Также пополнение можно записать вручную через NFC в мобильном приложении, а также в устройствах самообслуживания на станциях метро, в МФЦ и пунктах обслуживания «Ситикард».
Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Они продаются в 35 магазинах сети SPAR, 23 магазинах SMART, на железнодорожном вокзале Нижний Новгород и в кассах автовокзала «ТПУ Канавинский».