На севере Красноярского края продолжается перегруппировка сил

На севере региона продолжается передислокация личного состава: пожарных, участвовавших в тушении крупных очагов, направляют на наиболее трудные участки в Туруханском районе. Все перемещения осуществляются в соответствии с утвержденным краевым оперативным штабом графиком, что дает возможность своевременно перекрывать самые опасные направления. За прошедшие сутки на территории края удалось справиться с 18 лесными пожарами. С момента начала пожароопасного периода, то есть с 8 июня, совместными усилиями лесопожарных формирований и взаимодействующих служб было ликвидировано 420 возгораний. Включая те, что произошли в лесных массивах, пораженных сибирским шелкопрядом. По состоянию на утро 3 июля на территории края зафиксировано 145 возгораний в лесных массивах, которые охватили Туруханский, Эвенкийский, Таймырский, Казачинско-Пировский, Енисейский и Богучанский округа. В активной фазе тушения в настоящий момент принимают участие свыше 1 400 специалистов. Кроме того, часть личного состава группировки обеспечивает контроль и наблюдение за уже потушенными очагами. В ликвидации пожаров совместно со специалистами краевого Лесопожарного центра задействованы межрегиональные подразделения федеральной Авиалесоохраны и отряды из девяти других регионов. Свою лепту в борьбу со стихией вносят и лесопользователи.