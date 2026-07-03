Евгений Люлин предложил создать аграрную школу в Шахунском округе

Гости также посетили Шахунский колледж аграрной индустрии, где в 2023 году создан образовательно‑производственный центр «Нижегородский сельскохозяйственный кластер». Кластер объединяет колледж, три техникума и четыре ведущих сельхозпредприятия округа; в его рамках реализуются программы федерального проекта «Профессионалитет» с модулями по цифровым системам точного земледелия. За годы работы кластера подготовлено более 1,5 тыс. специалистов, а показатель трудоустройства за три года достигает почти 90%. На базе колледжа действует мини‑завод по переработке молока, оборудование которого предоставил агрохолдинг «Руслакто», и там готовят специалистов, востребованных работодателями: стартовые зарплаты выпускников — от 60 тыс. руб., на инженерных позициях — от 70 тыс. руб.