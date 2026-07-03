Евгений Люлин предложил создать аграрную школу в Шахунском округе

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе рабочего визита в Шахунский муниципальный округ предложил создать в округе профильную аграрную школу, сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания. Вместе с заместителем председателя регионального парламента Денисом Бакиевым, министром сельского хозяйства Николаем Денисовым, министром промышленности Максимом Черкасовым и главой Шахуньи Антоном Пугачевым он оценил развитие системы «школа-колледж-предприятие», которая даёт возможность обучать ребят с ранних классов и готовить их к работе в АПК.
Делегация посетила Хмелевицкую среднюю школу — одно из старейших учебных заведений округа, где в 2022 году открылось новое трёхэтажное здание на 300 мест с интерактивными кабинетами и спортивным комплексом. В 2025 году школа подключилась к федеральному проекту «Кадры в АПК» и организовала агротехнологический класс: ученики с 7‑го класса изучают программы по эффективному животноводству и современным кормам, осваивают агротехнологии и работу на профильном оборудовании. Парнёрами школы выступают АО «Хмелевицы» и Шахунский колледж аграрной индустрии; предприятие помогает оснащать класс, а учителю агротехкласса начисляются стимулирующие выплаты до 30 тыс. руб. в месяц. Государство компенсирует предприятию до 95% затрат на реализацию проекта.
Люлин заявил, что в сельских школах стоит формировать не просто профильные классы, а полноценную аграрную культуру труда с младших лет, чтобы дети понимали специфику работы на земле и осознанно выбирали профессии в АПК. В качестве перспективы он обозначил возможность трансформации учебного заведения в аграрную школу, где профиль станет основой образовательного процесса. Спикер подчеркнул важность связки «школа — колледж — предприятие» и отметил, что современные сельхозпрофессии требуют цифровых и инженерных компетенций, а не только традиционного ручного труда.
Министр сельского хозяйства Николай Денисов добавил, что в регионе уже открыто 12 агротехнологических классов, и в этом году планируется ещё 8 за счёт федеральных и областных субсидий. Он подчеркнул значение участия государства, бизнеса и образовательных учреждений в обновлении материально‑технической базы и подготовке кадров, которые затем остаются работать в сельской местности.
Гости также посетили Шахунский колледж аграрной индустрии, где в 2023 году создан образовательно‑производственный центр «Нижегородский сельскохозяйственный кластер». Кластер объединяет колледж, три техникума и четыре ведущих сельхозпредприятия округа; в его рамках реализуются программы федерального проекта «Профессионалитет» с модулями по цифровым системам точного земледелия. За годы работы кластера подготовлено более 1,5 тыс. специалистов, а показатель трудоустройства за три года достигает почти 90%. На базе колледжа действует мини‑завод по переработке молока, оборудование которого предоставил агрохолдинг «Руслакто», и там готовят специалистов, востребованных работодателями: стартовые зарплаты выпускников — от 60 тыс. руб., на инженерных позициях — от 70 тыс. руб.
Максим Черкасов отметил, что Шахунья показывает рост в развитии предпринимательства и промышленности: по результатам 2025 года округ поднялся на 16 позиций в региональном рейтинге за счёт увеличения числа МСП и расширения муниципальной поддержки предпринимателей.
Ранее сообщалось, что 34 нижегородских агрария отмечены ведомственными и региональными наградами.