Политолог: встреча с Путиным стала для Беспрозванных аппаратной победой

Президент поддержал регион сразу по трём чувствительным направлениям, и, как отмечает калининградский политолог Дмитрий Евсюткин, сам факт этой встречи уже изменил статус главы региона в федеральной иерархии.
Первое и, пожалуй, самое системное решение — продление госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года. Евсюткин подчёркивает, что для полуэсклава это не только финансовый вопрос: «Мы слишком зависим от паромов, авиасообщения, транзита и внешнеполитической обстановки. Согласие Москвы на долгосрочный режим поддержки — это признание нашей уязвимости как постоянной характеристики».
Второй момент — поставки бензина. Когда пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин поддержал обращение Беспрозванных о приоритетных объёмах топлива, это прозвучало иначе, чем привычные «ситуация под контролем». Как считает политолог, Кремль прямо признал: проблема не в нервозности водителей, а в конструкции самого полуэсклава, который не может просто съездить в соседний регион за дешёвым топливом.
Субсидированные авиабилеты и новые паромы — из той же логики. Евсюткин напоминает, что для Калининграда физическая связь с большой землёй давно перестала быть вопросом комфорта: «Это вопрос политической и экономической жизнеспособности. И готовность бюджета в это вкладываться — результат системной работы».
Отдельно эксперт обращает внимание на скорость: 1 июля тему Калининграда выносят на Совбез, 2 июля — уже встреча с президентом и три публичных решения. «До вчерашнего дня его положение выглядело сложнее, — комментирует Евсюткин. — Дефицит топлива непосредственно бил по губернатору, ибо любая очередь на заправке в Калининграде быстро становится политическим вопросом. А поскольку такой дефицит имеет мультипликативный эффект, то совсем нетрудно предположить, что население быстро назначит “губернатора” виноватым во всех грехах».
Поддержка Кремля — это мандат на действия, а не само выполненное решение, предостерегает эксперт. Паромы нужно где-то купить, топливо привезти, а авиасубсидии распределить так, чтобы жители это реально почувствовали. Да и пролонгация госпрограммы до 2036 года потребует отдельного наполнения.
«Главный вывод простой. Путин решил поддержать именно Калининградскую область, хотя в России множество регионов, где ситуация кратно хуже. Для полуэсклава это хорошая новость, для Беспрозванных — аппаратная победа, а для населения — лишний повод посмотреть на исполнение. Теперь вопрос в том, кто и как быстро превратит эту поддержку в топливо, авиабилеты и паромы», — заключил Дмитрий Евсюткин.