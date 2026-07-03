Политолог: встреча с Путиным стала для Беспрозванных аппаратной победой

Второй момент — поставки бензина. Когда пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин поддержал обращение Беспрозванных о приоритетных объёмах топлива, это прозвучало иначе, чем привычные «ситуация под контролем». Как считает политолог, Кремль прямо признал: проблема не в нервозности водителей, а в конструкции самого полуэсклава, который не может просто съездить в соседний регион за дешёвым топливом.