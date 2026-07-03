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Политолог: встреча с Путиным стала для Беспрозванных аппаратной победой

Встреча Алексея Беспрозванных с Владимиром Путиным 2 июля оказалась для Калининградской области не рядовым губернаторским докладом.

Президент поддержал регион сразу по трём чувствительным направлениям, и, как отмечает калининградский политолог Дмитрий Евсюткин, сам факт этой встречи уже изменил статус главы региона в федеральной иерархии.

Первое и, пожалуй, самое системное решение — продление госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года. Евсюткин подчёркивает, что для полуэсклава это не только финансовый вопрос: «Мы слишком зависим от паромов, авиасообщения, транзита и внешнеполитической обстановки. Согласие Москвы на долгосрочный режим поддержки — это признание нашей уязвимости как постоянной характеристики».

Второй момент — поставки бензина. Когда пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин поддержал обращение Беспрозванных о приоритетных объёмах топлива, это прозвучало иначе, чем привычные «ситуация под контролем». Как считает политолог, Кремль прямо признал: проблема не в нервозности водителей, а в конструкции самого полуэсклава, который не может просто съездить в соседний регион за дешёвым топливом.

Субсидированные авиабилеты и новые паромы — из той же логики. Евсюткин напоминает, что для Калининграда физическая связь с большой землёй давно перестала быть вопросом комфорта: «Это вопрос политической и экономической жизнеспособности. И готовность бюджета в это вкладываться — результат системной работы».

Отдельно эксперт обращает внимание на скорость: 1 июля тему Калининграда выносят на Совбез, 2 июля — уже встреча с президентом и три публичных решения. «До вчерашнего дня его положение выглядело сложнее, — комментирует Евсюткин. — Дефицит топлива непосредственно бил по губернатору, ибо любая очередь на заправке в Калининграде быстро становится политическим вопросом. А поскольку такой дефицит имеет мультипликативный эффект, то совсем нетрудно предположить, что население быстро назначит “губернатора” виноватым во всех грехах».

Поддержка Кремля — это мандат на действия, а не само выполненное решение, предостерегает эксперт. Паромы нужно где-то купить, топливо привезти, а авиасубсидии распределить так, чтобы жители это реально почувствовали. Да и пролонгация госпрограммы до 2036 года потребует отдельного наполнения.

«Главный вывод простой. Путин решил поддержать именно Калининградскую область, хотя в России множество регионов, где ситуация кратно хуже. Для полуэсклава это хорошая новость, для Беспрозванных — аппаратная победа, а для населения — лишний повод посмотреть на исполнение. Теперь вопрос в том, кто и как быстро превратит эту поддержку в топливо, авиабилеты и паромы», — заключил Дмитрий Евсюткин.

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