Крымский мост сейчас — обстановка днем в пятницу

По состоянию на 11 часов утра в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находились 100 автомобилей, со стороны Кубани проезд был свободен.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств», — сказано в сообщении канала по состоянию на 13 часов пятницы, 3 июля.
На выезде из Крыма очереди к транспортному переходу к этому часу нет.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.