Песков заявил, что Калининградская область остаётся в постоянной повестке президента и правительства

Песков добавил, что развитие области ведётся на постоянной основе. По его словам, речь идёт как о снабжении региона, так и о финансировании, крупных проектах и программах развития. «Поэтому Калининградская область постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — сказал пресс‑секретарь.