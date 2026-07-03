ИИ обнаружил 156 повреждений лесного фонда в Нижегородской области

В Нижегородской области с помощью искусственного интеллекта информационной системы «Цифровой лес» выявили 156 подтверждённых лесоизменений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
По словам министра лесного хозяйства региона Романа Воробьева, компьютерное зрение непрерывно анализирует состояние почти 4 млн гектаров лесного фонда по космическим снимкам. Алгоритмы помогли обнаружить 151 участок с повреждениями от шквалистых ветров и пять зон с сухостойными насаждениями. Это позволяет оперативно проводить лесопатологические обследования и назначать санитарные мероприятия. Также система проконтролировала порядка 3 тысяч участков лесозаготовок — нарушений закона там не нашли.
ИИ был внедрен в региональную систему в 2025 году, до этого мониторинг вели только с помощью наземных патрулей и квадрокоптеров. Нейросеть обучали почти на 7 600 эталонных снимках. Развитие подобных сервисов ведется в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее сообщалось, что нейросеть поможет врачам БСМП Дзержинска расшифровывать медицинские снимки.