ИИ обнаружил 156 повреждений лесного фонда в Нижегородской области

По словам министра лесного хозяйства региона Романа Воробьева, компьютерное зрение непрерывно анализирует состояние почти 4 млн гектаров лесного фонда по космическим снимкам. Алгоритмы помогли обнаружить 151 участок с повреждениями от шквалистых ветров и пять зон с сухостойными насаждениями. Это позволяет оперативно проводить лесопатологические обследования и назначать санитарные мероприятия. Также система проконтролировала порядка 3 тысяч участков лесозаготовок — нарушений закона там не нашли.