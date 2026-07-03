Песков: Калининградская область требует особой заботы федерального центра

Он отметил, что работа по развитию региона идёт на постоянной основе «Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это [Калининградская область] постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — уточнил Песков.