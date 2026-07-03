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Песков: Калининградская область требует особой заботы федерального центра

По словам представителя Кремля, регион постоянно находится на повестке дня президента и правительства.

Калининградская область требует особой заботы федерального центра. Регион постоянно находится на повестке дня президента Владимира Путина и правительства страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы [президента РФ]. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это, с учётом недружественного положения, требует от федерального центра особой заботы», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что работа по развитию региона идёт на постоянной основе «Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это [Калининградская область] постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России», — уточнил Песков.

В четверг, 2 июля, президент Владимир Путин обсудил с губернатором Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. Во время встречи глава государства поддержал приоритетные поставки дополнительных объёмов топлива в Калининградскую область, а также просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей регион и инициативу о приобретении дополнительных паромов.

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