Красноярцев приглашают отметить таджиксикий и узбекский праздники первого урожая

Сайри лола знаменует первый сбор урожая и посвящен цветению диких тюльпанов. На праздновании 4 июля с 11:30 до 19:00 красноярцы смогут познакомиться с обычаями и традициями Таджикистана. В программе: дегустация национальной кухни (плов, пирожки из рубленой говядины самбуса, луковые лепешки чалпак и халва пашмак, известная как «борода дракона»), а также национальная борьба на поясах «гуштингири» и многое другое.