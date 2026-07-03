Красноярцев приглашают отметить таджиксикий и узбекский праздники первого урожая

В первые выходные июля на острове Татышев отметят два национальных праздника: в субботу — таджикский Сайри лола, в воскресенье — узбекский Ковун сайли. На мероприятия приглашаются все желающие, вход свободный, рассказали в мэрии.
Сайри лола знаменует первый сбор урожая и посвящен цветению диких тюльпанов. На праздновании 4 июля с 11:30 до 19:00 красноярцы смогут познакомиться с обычаями и традициями Таджикистана. В программе: дегустация национальной кухни (плов, пирожки из рубленой говядины самбуса, луковые лепешки чалпак и халва пашмак, известная как «борода дракона»), а также национальная борьба на поясах «гуштингири» и многое другое.
А 5 июля с 12:00 до 19:00 на празднике первого урожая дыни Ковун Сайли горожан угостят спелыми и ароматными бахчевыми, еще можно будет заглянуть в чайхану на плов или шурпу, а также поучаствовать в народных забавах.
«Праздники объединят людей разных национальностей, возрастов и интересов, напоминая, что радость, гостеприимство и дружба не знают границ», — отметили в мэрии.
Напомним, в июне в праздновании татаро-башкирского Сабантуя и киргизского Жайлоо поучаствовали 8,5 тысяч красноярцев.
Мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске», цель которой — укрепление межнационального согласия жителей. Напомним, 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России.