В Амурской области обновили 4 км дороги Екатеринославка — Константиновка

«Наша задача — улучшить состояние автомобильной дороги Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка, которая является частью опорной сети автодорог региона. За последние четыре года мы отремонтировали 32 километра, к концу года обновим еще почти 45 километров этой дороги», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.