В Амурской области обновили 4 км дороги Екатеринославка — Константиновка

Участок трассы Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка протяженностью 4 километра отремонтировали в Амурской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Работы провели на отрезке с 105-го по 109-й километр. Специалисты обустроили основание проезжей части и уложили асфальтовое покрытие. Сейчас они завершают укрепление обочин.
К 20 августа мастерам необходимо привести в порядок еще один участок дороги — с 72-го по 74-й километр. Там они проведут аналогичные работы, а также нанесут разметку.
«Наша задача — улучшить состояние автомобильной дороги Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка, которая является частью опорной сети автодорог региона. За последние четыре года мы отремонтировали 32 километра, к концу года обновим еще почти 45 километров этой дороги», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.