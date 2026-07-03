В Волгоградской области прощаются с заводчанами, погибшими от ракеты ВСУ

Трагедия случилась ночью 27 июня. Предприятие получило разрушения. Одиннадцать человек были доставлены в больницу, часть их уже выписали из стационара. Тело Татьяны Николаевны спасатели нашли в тот же день в ходе ликвидации последствий ракетной атаки, тело Олега Михайловича было обнаружено вечером следующего дня.