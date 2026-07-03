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В Волгоградской области прощаются с заводчанами, погибшими от ракеты ВСУ

53-летнюю Татьяну Моторыгину похоронят в городе Волжском, 61-летнего Олега Варламова — в Волгограде.

В Волгограде и Волжском прощаются 3 июня с двумя погибшими 27 июня во время ракетной атаки ВСУ на одно из промышленных предприятий, расположенных на севере областного центра.

Как сообщает Telegram-канал «Ритуальный патруль», на старом кладбище города Волжского похоронят 53-летнюю Татьяну Моторыгину. Родные скорбят о безвременно ушедшей женщине, всю себя посвятившей семье и бескорыстной помощи окружающим.

Местом последнего упокоения 61-летнего Олега Варламова станет одно из кладбищ Волгограда.

Трагедия случилась ночью 27 июня. Предприятие получило разрушения. Одиннадцать человек были доставлены в больницу, часть их уже выписали из стационара. Тело Татьяны Николаевны спасатели нашли в тот же день в ходе ликвидации последствий ракетной атаки, тело Олега Михайловича было обнаружено вечером следующего дня.